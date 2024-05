Divulgação Acampamento pró-Palestina na FFLCH

Estudantes da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da Universidade de São Paulo (USP) montaram, nesta terça-feira (7), um acampamento dentro da instituição para uma manifestação em defesa do povo palestino e contra a ofensiva israelense na Faixa de Gaza.

De acordo com dados dos organizadores, são cerca de 20 barracas, que comportam aproximadamente 50 estudantes. A estrutura foi montada entre os prédios de História e Geografia da universidade.

O ato realizado na USP é organizado e liderado pelo comitê de Estudantes em Solidariedade ao Povo Palesitno (ESPP), e tem como inspiração os protestos organizados pelos alunos de universidades em todo o mundo. Só nos EUA, mais de 1.000 pessoas foram presas nos atos.

Além de pedirem pelo fim da guerra em Gaza, os manifestantes da USP reinvidicam o rompimento dos convênios da instituição com entidades acadêmicas israelenses. São sete parcerias que, segundo os alunos, têm a produção científica e tecnológica voltada para objetivos militares, que endossam o ataque ao povo palestino.

De acordo com o ESPP-USP, o movimento é apoiado por mais de 40 entidades e organizações, entre elas, sindicatos, como Metroviários, Sindicato dos Servidores Federais e o Sindusp, além de de partidos políticos a partir de coletivos de juventude. A programação do ato conta com oficinas, mesas de debates, exibição de filmes e shows.

A guerra entre Israel e Hamas começou em outubro do ano passado, quando o grupo militante palestino fez um ataque sem precedentes no território israelense, deixando 1.200 mortos e 250 reféns. Em resposta, Israel iniciou uma ofensiva militar na região da Faixa de Gaza que, segundo as autoridades de Saúde locais, deixou quase 35 mil mortos.

🇵🇸 O PRIMEIRO ACAMPAMENTO EM SOLIDARIEDADE À PALESTINA NO BRASIL!



Estudantes da USP acampam na universidade e pedem o rompimento de convênios da USP com universidades israelenses que apoiam e financiam o genocídio, além da ruptura de laços diplomáticos do Brasil com "israel". pic.twitter.com/h95GfkdH59 — FEPAL - Federação Árabe Palestina do Brasil (@FepalB) May 7, 2024













O que diz a USP

A reportagem entrou em contato com a USP e aguarda resposta.

Abaixo-assinado

Por meio da plataforma change.org, os estudantes da USP criaram um abaixo-assinado para reivindicar "cessar-fogo imediato, a liberdade dos presos políticos palestinos (muitos deles crianças) e a imediata ruptura de relações diplomáticas, econômicas e acadêmicas com o regime de Apartheid e limpeza étnica de Israel".

Até o momento, o abaixo-assinado tem 750 apoiadores.

Apoio da União Nacional dos Estudantes (UNE)

Um desses coletivos é a União Nacional dos Estudantes (UNE), que está presente no ato. Em nota divulgada no site e nas redes sociais, a UNE defende o rompimento das relações das universidades brasileiras com o Estado de Israel e o veto imediato da compra de dispositivos bélicos israelenses.

Na nota, a UNE repudia a repressão dos atos estudantis pró-Palestina em todo o mundo, e ressalta a atuação dos estudantes brasileiros que afirma terem 'desempenhado um papel crucial ao liderar mobilizações em defesa da Palestina, destacando a importância de denunciar o genocídio em curso, exigir o cessar fogo imediato e lutar por justiça para o povo palestino'.

"Agora, mais do que nunca, é imperativo inaugurar um novo ciclo de solidariedade, no qual exigimos a suspensão imediata das relações diplomáticas do Brasil com Israel, bem como o término de todos os convênios entre nossas universidades e centros de pesquisa com o Estado Colonial de Israel. Além disso, demandamos um embargo integral e imediato de armas, visando a interrupção permanente dos ataques em curso", diz a nota.

Organizações judaicas no Brasil repercutem manifestações estudantis

Antes mesmo dos estudantes da USP iniciarem o ato na universidade, as organizações judaicas no Brasil já manifestavam preocupação acerca dos atos estudantis em todo o mundo.

Em nota sobre as universidades norte-americanas, a Federação Israelita do Estado de São Paulo, diz que os atos no campus acabaram se "desconectando do viés pacífico de um discurso a favor de um cessar-fogo no Oriente Médio para se tornar palco de atos de violência e propagação de discursos de ódio contra judeus", além de pregar a exaltação ao Hamas.

"Situações como essa reforçam um fato: a guerra entre Israel e o Hamas avançou territórios, não com a presença de soldados, mas sim com a invasão de narrativas agressivas, cheias de ódio e sem fundamento histórico que estão ganhando corpo em locais muito além das fronteiras entre Israel e Gaza", escreveu Marcos Knobel, presidente da organização. "Espaços que são ambientes de debates e criação de massa crítica de pensamento acabaram se tornando polos para a disseminação de mensagens antissemitas."

