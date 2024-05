ULBRA TV Tempestades no Rio Grande do Sul ainda devem dificultar o resgate nos próximos dias

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou que a previsão para os próximos dias é de temporais no estado, por conta da chegada de uma frente fria. Os gaúchos enfrentam um colapso em mais de 380 municípios devido às chuvas que acontecem desde o dia 29 de abril .

Segundo a meteorologista, Cátia Valente, da sala de situação do estado, o calor deve predominar nesta terça-feira (7), em grande parte do Rio Grande do Sul, tirando o extremo sul, que tem previsão de chuvas.

"O tempo é firme em praticamente toda a área do estado. Mas nós temos a exceção em áreas do sul, na fronteira com o Uruguai", afirmou a meteorologista em coletiva com a Defesa Civil.

Valente alerta ainda que, por conta da frente fria do sul, todo o estado deve ter chuva a partir de quarta-feira (8).

"Ao longo do dia de amanhã, essa frente fria que impacta o sul do estado vai se deslocar pelo Rio Grande do Sul. Então, vamos voltar a ter chuvas. Pode haver temporais na quarta-feira. O impacto das chuvas não é grande, mas tem essa possibilidade de temporais", explica a especialista.

Alerta vermelho

Nesta terça-feira (7), a Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta vermelho para fortes chuvas no extremo sul do estado até às 20h de hoje . O órgão comunica que há risco de alagamentos, vento forte, descargas elétricas e queda de granizo.

A área de risco envolve as cidades de Bagé, Pelotas, Rio Grande e Santana do Livramento.

"Durante as chuvas, fique em segurança. Retire eletroeletrônicos da tomada durante os temporais, e feche bem portas e janelas. Caso seja surpreendido pelo tempo severo, busque abrigo, e não atravesse alagamentos a pé ou, mesmo, de carro", orienta a Defesa Civil.





Mau tempo

Segundo a meteorologista Cátia Valente, na sexta-feira (10) e sábado (11) "teremos aumento da instabilidade, impactando sobretudo a metade norte do estado. Nestas áreas, podemos ter chuvas mais expressivas, que podem prejudicar os trabalho de resgates".

Um dos maiores riscos é o de hipotermia entre os ilhados, conforme destacado pelo Exército, responsável pelas operações de busca e resgate.

Último boletim

Os temporais que atingem o estado gaúcho causaram 90 mortes , segundo o boletim da Defesa Civil divulgado às 9h desta terça-feira (7).

O número de feridos é de 361. Já a quantidade de desaparecidos é de 132.

A Defesa Civil do estado contabiliza cerca de 155 mil pessoas desalojadas, além de 48 mil pessoas em abrigos. Ao todo, 388 dos 496 municípios do estado registraram algum tipo de problema, afetando 1,3 milhão de pessoas.

Ainda, há quatro óbitos em investigação. Um em Caxias do Sul, um em Pinhal Grande, um em Santa Maria e outro em Três Coroas.

