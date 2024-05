Anselmo Cunha/AFP - 05/05/2024 Pessoas são transportadas em retroescavadeira após serem resgatadas no bairro Sarandi, em Porto Alegre

Ao menos 104 crianças ainda foram encontradas por seus familiares na cidade de Canoas, uma das mais afetadas pelos temporais que atingiram o Rio Grande do Sul . A informação foi compartilhada pelo Conselho Tutelar nesta terça-feira (7).

Desde o início das enchentes no estado, o órgão vem atualizando a quantidade de menores de idade que ainda não foram localizados por seus parentes. No domingo (5), a quantidade de crianças procuradas estava em 249.

Com o aumento do grupo de forças de resgates e apoio humanitário, a quantidade de crianças desaparecidas passou a cair nas últimas horas.

De acordo com o conselheiro Rogério Bahi Behn, muitas crianças e adolescentes estão sem comunicação com os pais porque foram levados para casas de outras pessoas ou para abrigos.

Pessoas são transportadas em retroescavadeira após serem resgatadas no bairro Sarandi, em Porto Alegre Rio Guaíba, usina do gasômetro, em Porto Alegre após chuva intensa Doação de alimentos em Porto Alegre Sobrevoo em Canoas Militares, bombeiros, profissionais de saúde e voluntários participam da operação de resgate de moradores do bairro Sarandi, cujas casas foram afetadas pelas enchentes, em Porto Alegre Sobrevoo em Canoas Vista aérea mostrando casas destruídas por enchentes em Roca Sales Sobrevoo em Canoas

"São crianças que estão em abrigos, mas ficaram sem comunicação com os pais. Ou então que foram resgatadas por familiares que levaram elas para casas de outras pessoas", explicou o conselheiro, em entrevista à Folha de S.Paulo.

Até a última segunda-feira (6), Canoas contabilizava 16.697 pessoas foram acolhidas em 61 abrigos distribuídos na cidade. Eles estão em espaços como escolas, igrejas e associações, entre outros.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp