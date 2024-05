ULBRA TV Rio Grande do Sul está em estado de calamidade pública após chuvas causarem destruição e deixarem mortos





A chuva acumulada entre 22 de abril até 7 de maio em parte do Rio Grande do Sul é igual a toda a média de precipitação que estava prevista para os próximos cinco meses. Os temporais fizeram a região entrar em estado de calamidade pública, sendo considerado o pior desastre ambiental da história dos gaúchos.

As cidades de Fontoura Xavier e Caixas do Sul foram as mais afetadas com 778 mm e 694 mm, respectivamente, segundo dados do Climatempo divulgados pelo Portal G1.

Confira abaixo as cidades mais atingidas:

· Fontoura Xavier - 778 mm

· Caxias do Sul - 694 mm

· Bento Gonçalves - 675 mm

· Soledade - 629 mm

· São Francisco de Paula - 576 mm

· Três Coroas - 553 mm

· Santa Maria - 544 mm

· Teutônia - 511 mm

· Porto Alegre - 368 mm

Porto Alegre ficou fora da lista das oito cidades com a maior quantidade de água de chuva acumulada. Porém, por conta das enchentes causadas pelo Rio Guaíba, a capital gaúcha está paralisada.

Segundo o Climatempo, a chuva acumulada nas últimas duas semanas no Rio Grande do Sul já é superior a 300 mm em muitas cidades do estado. Na serra, Grande Porto Alegre e nos Vales, o total acumulado passou dos 400 mm e na serra gaúcha ultrapassou dos 700mm.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou que a previsão para os próximos dias é de temporais no estado, por conta da chegada de uma frente fria. Os gaúchos enfrentam um colapso em mais de 380 municípios devido às chuvas que acontecem desde o dia 29 de abril.

Nesta terça-feira (7), a Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta vermelho para fortes chuvas no extremo sul do estado até às 20h de hoje. O órgão comunica que há risco de alagamentos, vento forte, descargas elétricas e queda de granizo.

A área de risco envolve as cidades de Bagé, Pelotas, Rio Grande e Santana do Livramento.

Último boletim

Os temporais que atingem o estado gaúcho causaram 90 mortes, segundo o boletim da Defesa Civil divulgado às 9h desta terça-feira (7).

O número de feridos é de 361. Já a quantidade de desaparecidos é de 132.

A Defesa Civil do estado contabiliza cerca de 155 mil pessoas desalojadas, além de 48 mil pessoas em abrigos. Ao todo, 388 dos 496 municípios do estado registraram algum tipo de problema, afetando 1,3 milhão de pessoas.

Ainda, há quatro óbitos em investigação. Um em Caxias do Sul, um em Pinhal Grande, um em Santa Maria e outro em Três Coroas.

