Reprodução/Climatempo Perigo extremo no sul do Rio Grande do Sul

Apesar da trégua das chuvas na região norte do Rio Grande do Sul, ainda há alerta para fortes tempestades na porção sul do estado nesta segunda (6) e terça-feira (7). Segundo a Climatempo, a aproximação de uma frente fria pode resultar em tempestades com intensa atividade elétrica (raios) e rajadas de vento de até 80km/h nos seguintes municípios:

Arroio Grande

Chuí

Herval

Jaguarão

Pedras Altas

Rio Grande

Santa Vitória do Palmar

O alerta é ainda maior para as áreas do Litoral Sul, Sul e Campanha, onde as rajadas podem ser de 90km/h durante os temporais e a chuva será mais volumosa.

A Climatempo alerta para o risco de alagamentos, enchentes, deslizamentos, queda de árvores e de estruturas elétricas.

Chuva volta em todo o RS a partir de quarta-feira (8), diz Inmet

A previsão é que as chuvas voltem a afetar todo o estado do Rio Grande do Sul a partir de quarta-feira (8) com a formação de um ciclone extratropical, segundo o Instituto Nacional de Metereologia (Inmet).

De acordo com o Instituto, haverá a formação de um ciclone extratropical ao sul do continente, na região da costa da Argentina. Apesar de não atravessar o Rio Grande do Sul, o evento vai levar rajadas de vento intensas em todas as regiões, que poderão variar entre 60km/h e 70km/h.

Além disso, o fenômeno também deve ocasionar uma frente fria que pode manter o clima instável em todo o estado, com tempestades mais intensas, em especial, no centro-sul, oeste e noroeste gaúcho.

A quinta-feira (9) deve amanhecer gelada no estado, com as chuvas persistindo mais ao norte. Na capital, a temperatura deve variar entre 14ºC e 21ºC. Na região de Gramado, na Serra, o frio será sentido de forma mais intensa, com a mínima prevista de 6ºC e a máxima de 18ºC.

Confira abaixo as orientações da Defesa Civil do RS para se proteger das chuvas:

Evite o deslocamento para regiões afetadas;

Permaneça em casa, caso estiver em uma região segura;

Abandone a residência, se estiver em área inundada;

Separe documentos e deixe-os embalados em material impermeável;

Desligue a eletricidade, água e gás em residências inundadas.

Evite se deslocar de carro ou a pé em inundações;

Contate o Corpo de Bombeiros (193) se estiver em local isolado.

Número de mortos e afetados

Os temporais que atingem o estado do Rio Grande do Sul desde segunda-feira (29) causaram 83 mortes, segundo o boletim da Defesa Civil divulgado às 12h30 desta segunda.

O governador Eduardo Leite (PSDB), diz que é esperado que o número de vítimas fatais cresça. Até o momento, o número de feridos é de 291. Já a quantidade de desaparecidos é de 111.

A Defesa Civil do estado contabiliza cerca de 129,2 mil pessoas desalojadas, além de 20 mil pessoas em abrigos. Ao todo, 364 dos 496 municípios do estado registraram algum tipo de problema, afetando 873 mil pessoas.

