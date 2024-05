Reprodução/CNN Brasil Complexo Prisional de Charqueadas

O Ministério da Justiça está analisando um pedido de auxílio da Secretaria da Administração Penitenciária do Rio Grande do Sul para o abastecimento de água potável nos presídios do estado. A informação foi dada pela jornalista Carolina Brigido, do Portal UOL.

A situação emergencial foi desencadeada pelas inundações recentes que afetaram as unidades prisionais, deixando os estoques de água em condições inadequadas para consumo e higiene pessoal.

Embora não haja presídios federais no Rio Grande do Sul, a Secretaria Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça está avaliando maneiras de ajudar no abastecimento das unidades. Até o momento, não foi estabelecido um plano de trabalho específico para lidar com essa questão.

Na semana passada, um dos presídios localizado em Charqueadas precisou transferir parte dos detentos para andares superiores devido à inundação dos andares inferiores. Apesar dos contratempos, não foram registradas fugas, conforme relataram os responsáveis pelos presídios.





No dia 3 de junho, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, vinculado ao Ministério da Justiça, enviou um ofício ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, solicitando informações detalhadas sobre a existência de um plano de contingência para lidar com os efeitos dos eventos climáticos nas áreas onde estão situadas as unidades prisionais estaduais.

O CNPCP também busca esclarecimentos sobre as medidas adotadas em benefício dos presos e dos servidores públicos que trabalham nos presídios, visando garantir a proteção e integridade de todos os envolvidos.

