FreePik Onda de calor deve ter pouca chuva

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prorrogou o alerta para uma onda de calor intensa nas regiões Centro-Oeste e Sudeste. O calor excepcional, com temperaturas até 5ºC acima da média, tem persistido desde o final de abril, especialmente em cidades do interior de São Paulo, que chegaram aos 38ºC na semana passada.

A previsão é de que as altas temperaturas continuem ao longo desta semana, abrangendo o norte do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, sul de Goiás e Mato Grosso. O Inmet emitiu alertas de "Grande Perigo" para essas áreas.

Por região

No Sudeste, os dias serão ensolarados e sem chuva significativa. As temperaturas devem ultrapassar os 30°C em São Paulo e Minas Gerais, enquanto no Rio de Janeiro podem chegar a 37°C, com pouca probabilidade de chuva. No Espírito Santo, apesar da falta de queda nas temperaturas, são esperadas nuvens e chuvas isoladas.

Na região Centro-Oeste, o clima permanecerá firme, com temperaturas máximas de 37°C no Mato Grosso e 33°C no Mato Grosso do Sul e Goiânia, sem previsão de chuva ou mudança nas temperaturas.

Já no Norte e Nordeste, o Nordeste terá chuvas ao longo da semana, mas com temperaturas em torno dos 30°C. Na região de Salvador e litoral baiano, há alerta de tempestades desde esta segunda-feira (6_.

Para o Norte, há alertas de tempestades no Amapá, Roraima, norte do Amazonas e Pará. Rondônia e Acre terão chuvas menos intensas. Tocantins, por sua vez, terá um clima estável, com pouca chuva e poucas nuvens, e temperaturas em torno dos 33°C.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique a qui e faça parte do nosso canal no WhatsApp