Adolescente desaparecida há três meses no Paraná é encontrada 'debilitada' com o namorado no litoral de SP

Uma jovem de 16 anos, que havia desaparecido há três meses no Paraná, foi encontrada debilitada e sem acesso à higiene pessoal na cidade de Peruíbe, no litoral de São Paulo, na última segunda-feira (29). Ela estava saindo de uma agência bancária com o namorado, de 19 anos. As informações são do g1.

De acordo com o boletim da Polícia Civil, a adolescente foi vista pela última vez no dia 1º de fevereiro em Piraquara (PR), cidade onde mora com a família. A mãe registrou o B.O. de desaparecimento após não encontrar a filha em casa.

No boletim, consta que a mãe relatou à Polícia que a filha passava bastante tempo no telefone, mas que não tinha motivos aparentes para fugir de casa.

Três meses após o desaparecimento, as investigações indicaram que a jovem havia fugido com o namorado para Peruíbe, a mais de 300km de Piraquara.

A Polícia indica que a jovem fugiu por vontade própria. Além disso, ela estava 'debilitada' e sem condições razoáveis de higiene.

A menina já voltou para a casa da família em Piraquara, com o apoio do Conselho Tutelar. Apesar disso, ela não revelou o motivo da fuga. O namorado da jovem, por sua vez, foi ouvido e liberado pela equipe da delegacia da cidade.

