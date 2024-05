Reprodução/X Lula se encontrou com Eduardo Leite no RS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva retornará neste domingo (5) ao Rio Grande do Sul, acompanhado por uma comitiva composta por ministros e os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). As chuvas intensas dos últimos dias resultaram na morte de 66 pessoas no estado.

Além de visitar as áreas afetadas, Lula terá uma nova reunião com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB). A previsão é que a comitiva parta de Brasília às 8h e chegue a Porto Alegre por volta das 10h30.

O presidente estará acompanhado por ministros como Rui Costa (Casa Civil), José Múcio Monteiro (Defesa) e Renan Filho (Transportes). Ministros como Waldez Góes, da Integração Nacional, e Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social (Secom), já estão no Rio Grande do Sul desde sábado para estabelecer um escritório permanente em Porto Alegre.

Na quinta-feira, Lula esteve em Santa Maria, na região central do estado, onde participou de uma reunião com Eduardo Leite e ministros. Na ocasião, estava previsto um sobrevoo nas áreas afetadas, o que não foi possível devido às condições climáticas.

No início da tarde deste sábado, catorze ministros participaram de uma reunião virtual da Sala de Situação, criada para monitorar e atualizar as ações do governo federal em resposta às enchentes. O encontro foi coordenado por Rui Costa.

Os temporais que atingem o estado do Rio Grande do Sul desde segunda-feira (29) causaram 66 mortes, com mais seis sendo investigadas, segundo o boletim da Defesa Civil divulgado às 9h deste domingo (5). O governador Eduardo Leite (PSDB), diz que é esperado que o número de vítimas fatais cresça. O mandatário voltou a dizer que o evento se trata do maior desastre climático da história do estado.

O número de feridos cresceu para 155. Já a quantidade de desaparecidos é de 101.

A Defesa Civil do estado contabiliza cerca de 80,5 mil pessoas fora de casa, sendo 15,1 mil pessoas em abrigos. Ao todo, 332 dos 496 municípios do estado registraram algum tipo de problema, afetando 707 mil pessoas.