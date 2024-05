Reprodução Metsul Chuvas diminuem no fim de semana no Rio Grande do Sul

As chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul desde o último sábado e chegaram a Santa Catarina nesta sexta-feira (3) vão diminuir neste fim de semana devido a um anticiclone vindo da Argentina e do Uruguai, que atuará principalmente no extremo sul gaúcho. O número de mortos no Rio Grande do Sul subiu para 39, e 68 pessoas ainda estão desaparecidas, conforme informou o governador Eduardo Leite.

Uma onda de calor continua atuando na parte central do país durante este fim de semana, se estendendo do Paraná ao Nordeste e interior do Centro-Oeste, com esse alerta se prolongando até segunda-feira (6). As altas temperaturas são resultado de um bloqueio atmosférico, que também mantém as chuvas nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

A região que precisa de maior atenção é o centro/norte do Rio Grande do Sul e o sul de Santa Catarina, onde as chuvas podem superar 150mm, acompanhadas de raios, ventos fortes e granizo. Mais de 100 municípios foram afetados pelo temporal no estado.

No Nordeste, as chuvas voltam a atingir desde o Recôncavo Baiano até o Rio Grande do Norte, podendo se estender até o litoral do Maranhão. Na região Norte, as chuvas persistem devido à Zona de Convergência Intertropical.

São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e partes de Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás e Mato Grosso estão sob alerta devido à onda de calor.

As chuvas darão uma trégua parcial no domingo (5), com acumulados inferiores a 100ml, embora algumas regiões no Sul do Brasil, como Porto Alegre, continuem em alerta. No Nordeste, Salvador e Macapá devem ser afetadas por chuvas mais intensas. As regiões Centro-Oeste e Sudeste terão tempo estável.

Até a noite desta sexta-feira, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul registrou 265 municípios afetados, com 24 mil pessoas desalojadas e mais de 8 mil em abrigos. Quatro barragens com risco de ruptura total estão sendo monitoradas por técnicos.