Foto: Reprodução/Internet Guaíba registrou mais de 5 metros neste sábado

O nível do Rio Guaíba não irá abaixar nos próximos dias, pelo menos é o que informa o hidrólogo Pedro Camargo, da Sala de Situação do Estado do Rio Grande do Sul . O especialista participou de uma transmissão ao vivo ao lado de Eduardo Leite (PSDB), governador do estado do Rio Grande do Sul .

Segundo o especialista, o Rio Guaíba está recebendo água do Rio Jacuí e isso deve manter o nível do rio elevado. Leite ainda emitiu um alerta na manhã deste sábado para os municípios de Eldorado do Sul , Guaíba e Canoas , que são cortadas pelo Rio Jacuí ou pelo Lago Guaíba .

Camargo afirmou que, considerando o tempo que a água levou para escoar na enchente de 1941, e o volume de chuvas dessa vez, a expectativa é que demore ao menos 25 dias para o nível da enchente ficar abaixo dos três metros. Atualmente, o nível das águas está cinco metros acima do ideal.

O governador ainda explicou que a previsão é que o nível da Lagoa dos Patos aumente nos próximos dias , o que irá afetar os municípios da orla. "Não vai ter chuva, mas o nível vai subir e as pessoas precisam estar preparadas. Já emitimos o alerta para as prefeituras", declarou Eduardo Leite.

Já Pedro Camargo emitiu um alerta para a região da Costa Doce, afirmando que o escoamento das águas do Guaíba fará a enchente na região se agravar ainda mais.

A transmissão contou ainda com a meteorologista Cátia Valente, que declarou que o volume de chuvas está menor, mas deverão ser frequentes nos próximos dias.

Confira o último boletim divulgado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul às 12h de sábado (4/5):

Municípios afetados: 300

Pessoas em abrigos: 9.581

Desalojados: 32.640

Afetados: 422.307

Feridos: 74

Desaparecidos: 67

Óbitos: 57 (destes, 10 estão em investigação)