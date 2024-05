Arquivo pessoal Natalya Anderle, Miss Brasil Universo 2008

Natalya Anderle, Miss Brasil 2008, está desaparecida há três dias após os temporais que atingiram o Rio Grande do Sul . Amigos e seu marido, Eric Thornton, estão em busca de informações sobre a modelo, que está grávida de sete meses.

Ela foi visitar sua família em Roca Sales (RS) e não estava com o marido, que está nos EUA. A casa da família, localizada no interior da cidade, já estava alagada.

"Estamos tentando contato há três dias", disse Bruna Felisberto, amiga de Natalya. Ela publicou um pedido de informações nas redes sociais.

“Ela mora nos EUA e veio para Roca Sales e Encantado [cidades gaúchas] para visitar a família e ter o filho aqui no Brasil. Desde essas chuvas o marido tem se comunicado com eles e há três dias atrás foi a última vez que ele conseguiu contato.”



Natalya e a família haviam tentado deixar a cidade: "A ponte, acho que estava inundada ou tinha sido destruída, estava interditada, eles não conseguiram sair da cidade. Voltaram para a fazenda, que estava alagada e tinham morrido os animais inclusive. Já tinha entrado água no primeiro andar da casa. Eles estavam isolados no segundo andar".

A última comunicação foi na terça-feira (30). Natalya está com seus pais e irmão, coletando água da chuva por falta de água potável. Ela também mencionou o desaparecimento de uma cachorrinha em seu perfil no Facebook.



Rio Grande do Sul

As chuvas que afetaram o Rio Grande do Sul também atingiram Santa Catarina. Até o momento, o governo do estado fala em 39 mortes e mais de 60 desaparecidos.

O governo federal adiou o CPNU (Concurso Público Nacional Unificado) marcado para domingo (5) por conta dos temporais e alagamentos.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul recomendou a evacuação imediata de parte do centro histórico de Porto Alegre. O nível do Guaíba estava em 4,69 metros na sexta-feira à tarde. Há pelo menos 68 pessoas desaparecidas no estado e centenas ilhadas em ambos os estados.