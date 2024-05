Alex Mesmer Concurso Nacional Unificado não tem nova data





A ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, anunciou nesta sexta-feira (3) que o governo federal ainda não possui uma nova data definida para realizar o Concurso Nacional Unificado, popularmente conhecido como o "Enem dos Concursos".

A decisão de adiamento foi motivada pelas condições climáticas adversas no Rio Grande do Sul, que enfrenta um estado de calamidade pública devido às tempestades que assolam a região.

Em sua declaração, a ministra explicou que a definição da nova data dependerá da situação específica do Rio Grande do Sul e também do processo de retirada das provas já enviadas aos estados, visando centralizá-las em locais "certificados" pela Abin (Agência Brasileira de Inteligência).

"Não temos uma nova data. Eu quero deixar bem claro que a gente, nas próximas semanas, poderá divulgar uma nova data. Mas, neste momento, toda a questão logística envolvida com a prova não nos permite, hoje, divulgar uma nova data com segurança”, explicou Esther.

“Sobre a escolha da data, tem a questão do Rio Grande do Sul. Essa não é a única questão. Temos 65 mil salas que precisamos garantir disponíveis, mais de 4 mil locais de provas. São 200 mil pessoas envolvidas, que precisarão estar disponíveis na nova data”, completou.

As fortes chuvas que atingiram o estado gaúcho deixaram um rastro de destruição, resultando em pelo menos 31 pessoas mortas e outras 74 desaparecidas.

O concurso estava originalmente programado para ocorrer neste domingo (5) em 228 cidades brasileiras, com a participação de 2,1 milhões de inscritos, sendo 80,3 mil deles do Rio Grande do Sul. No estado, as provas estavam previstas para serem realizadas em 10 municípios.

