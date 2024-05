Reprodução Pablo Marçal durante entrevista à Rádio Jovem Pan

O advogado César Santos Crisóstomo entrou com uma ação contra o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal . O motivo? O cearense cobra o pagamento de 10 milhão de dólares (cerca de 51 milhões) por um desafio público feito pelo empresário durante uma entrevista para o programa Pânico, da Rádio Jovem Pan.

Na ocasião, Pablo Marçal disse que nunca havia processado nenhuma pessoa ou empresa. Ele ainda acrescentou sua fala declarando que pagaria US$ 1 milhão a qualquer um que encontrasse um processo judicial movido por ele, independente do motivo.

César Crisóstomo, então, conta que decidiu investigar o passado de Pablo Marçal após o desafio. Segundo o advogado, há pelo menos dez processos movidos pelo empresário.

"Quando ouvi, nem levei a sério o que ele estava prometendo. Mas passaram-se dois dias, aquilo me veio à cabeça e decidi procurar se realmente não havia nenhum processo movido por ele. E, quando fiz a busca, percebi que tinha", disse o cearense, em entrevista ao UOL.

"Juntei as provas e mandei para a equipe dele por email. Depois, fiz uma notificação extrajudicial que foi entregue no endereço dele, mas não obtive retorno. Na única vez que me responderam, disseram que o caso havia sido encaminhado para o setor jurídico. Mas, depois disso, já se passou mais de um mês e nada", acrescentou o homem de 41 anos.

Sem resposta, o advogado decidiu acionar a Justiça para cobrar R$ 51,8 milhões, o equivalente a 10 milhões de dólares, por encontrar dez processos. A ação está protocolada na 2ª Vara Cível de Barueri.

Resposta de Marçal

Ao Estadão, o empresário deu sua versão dos fatos. "O cara (advogado) não me acionou na Justiça pedindo R$ 50 milhões? Pediu, porque ele achou um processo meu (o advogado apresentou 9 ações e um HC). O processo: CNPJ de campanha eleitoral. Não me deixaram entrar no debate e eu fui pedir o direto de ir pelo povo", declarou.

"O que acontece? O cara entrou na Justiça pedindo R$ 50 milhões para mim. Eu falo 'mano', o que um cara desse, o que ele faz na vida? É o ápice do fracassado", disse Marçal. O cara fica cinco anos na faculdade de direito para fazer uma atrocidade dessa", acrescentou.

