Reprodução/redes sociais Estrutura desaba na Agrishow e deixa dois feridos

A estrutura de um estande na Agrishow, a maior feira de tecnologia agrícola do país, desabou e deixou duas pessoas feridas nesta quinta-feira (2). O evento acontece em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

De acordo com informações do g1, a tenda que caiu servia como ponto de distribuição de água. A suspeita é de que ela tenha sido derrubada pelo vento provocado por um helicóptero particular que sobrevoava o local.

Veja o momento em que tenda desaba na Agrishow





As vítimas receberam os primeiros atendimentos ainda no evento e foram levadas por equipes de resgate a unidades de saúde da região. Não há atualizações sobre o estado de saúde delas, que estavam dentro da tenda no momento em que ela desabou.

Além do resgate, a Polícia Militar também foi acionada. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil e Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A organização da Agrishow informou, em nota, que investiga as causas do acidente e presta assistência aos feridos.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp