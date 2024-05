Reprodução Pastor Jonas Felicio Pimentel se envolveu em duas polêmicas





O pastor Jonas Felício Pimental tem sido alvo de críticas e indignação após fazer declarações polêmicas durante um culto, nas quais ele sugeriu que crianças abusadas sexualmente são também culpadas e incentivou a violência doméstica.

Durante o culto, o pastor fez uma série de declarações que chocaram muitas pessoas. Ele pediu aos casais presentes que se envolvessem em brigas, mas ressaltou que isso não deveria acontecer perto dos filhos. "Se tiver com algum hematoma [risos], cobre com um esparadrapo", afirmou o pastor.

Em outra ocasião durante o mesmo culto, uma frequentadora da igreja relatou que seus pais brigavam muito durante sua infância. O pastor então sugeriu aos fiéis que, ao brigarem, mandassem os filhos para a casa de avós ou tios.

Além disso, ele instruiu a mulher a "esquecer os traumas" e a agradecer a Deus por estar viva.

O pastor também comentou sobre casos de abuso sexual infantil. Ele sugeriu que em alguns casos, a criança também é culpada por ter "dado lugar" ao abusador.

"Existem situações que quando acontece um abuso de uma criança, a criança é também culpada, porque ela deu lugar. Crianças também têm culpa, têm participação, mas não todos os casos. Eu quero deixar isso bem claro", declarou.

Após a viralização dessas declarações, o advogado do pastor afirmou que ele se desculpou e que a intenção era apenas alertar os pais sobre o tema.

No entanto, a repercussão negativa foi imensa, com muitos internautas e até mesmo a apresentadora Xuxa Meneghel classificando as falas do pastor como "repugnantes".

