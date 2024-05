Reprodução/X Carro caiu em ribanceira após motorista pular





Na cidade de São João Batista, em Santa Catarina, um incidente ganhou destaque no último sábado (27) quando um carro despencou de uma ribanceira. Tudo foi registrado por uma câmera de segurança, capturando o momento em que o passageiro e, em seguida, a motorista abandonaram o veículo em movimento antes dele cair na ribanceira, que media cerca de seis metros de altura.

O carro inicialmente ficou preso em galhos de árvores, mas acabou caindo no rio nas proximidades.

A Polícia Militar Rodoviária foi acionada para o local e suspeita que a confusão tenha sido desencadeada por uma briga entre um casal. O incidente, que se tornou viral nas redes sociais devido às imagens, mostra o carro se movendo com a porta do passageiro aberta.

Um homem então se joga para fora do veículo, que para brevemente. O passageiro, que havia caído no chão, se levanta e tem uma rápida conversa com a motorista antes de atravessar a rua correndo.

A motorista, por sua vez, após bater em um muro, não para o carro, mas continua manobrando e dá marcha à ré, colocando o veículo na estrada, mas no sentido contrário.

Antes que pudesse se aproximar do homem, a motorista também se joga do carro em movimento, resultando na queda do veículo na ribanceira. Posteriormente, o rapaz se aproxima da mulher, que estava caída no chão, colocando as mãos sobre a cabeça.

As autoridades policiais já iniciaram a investigação do caso para esclarecer o motivo por trás da confusão. A suspeita inicial é de que o casal estivesse envolvido em uma discussão acalorada.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para prestar assistência e relatos de testemunhas confirmam que o casal estava, de fato, brigando antes do incidente. A mulher sofreu ferimentos na cabeça, mas recusou ajuda, e ambos fugiram do local.

Casal salta de carro em movimento antes de veículo cair em ribanceira pic.twitter.com/uCYlp2rWKl — AM POST (@portalampost) May 1, 2024





