Reprodução/EPTV Campinas Câmera registra estupro contra cozinheiro na saída de prédio no Centro de Campinas

As câmeras de segurança da saída de um prédio no centro de Campinas flagraram o momento em que o cozinheiro João Alexandrino da Silva, de 31 anos, foi vítima de estupro.

O caso aconteceu na madrugada deste domingo (28), na frente do edifício onde a vítima reside, na Avenida Doutor Campos Sales. Até o momento, o agressor não foi identificado.

Em entrevista à EPTV, João relatou que estava saindo do prédio para esperar pelo motorista de aplicativo, que o levaria ao trabalho, quando foi abordado por um homem desconhecido, que o segurou por trás e o pressionou contra o portão.

"Eu pensei que era um morador do prédio porque ele tava ali onde digita a senha. Pensei que ele fosse digitar a senha e entrar, só que na hora que eu virei de costas ele puxou minha perna. Eu fiquei sem ação, porque eu já tenho um trauma, sabe? Há cinco anos mataram o meu pai com arma branca", disse.

Segundo a vítima, o agressor chegou a tentar abaixar sua calça e tirou o próprio órgão genital para fora. Como o agressor aparentava portar um objeto parecido com uma faca, João ficou com medo de reagir. Ele chamou a situação de "humilhante".

"Eu senti uma coisa na perna, sabe? Tipo uma faca. Fiquei tão atordoado, até agora estou, que não tive ação para nada. Ele falou: só não grita".

O cozinheiro disse que conseguiu escapar do agressor assim que o motorista de aplicativo chegou.

"Quando eu falei que estava sendo gravado, que tinha câmera de segurança, ele ficou meio intimidado e quis me puxar para o lado onde a câmera não pegava. Só que na hora que ele deu uma bobeira, eu consegui escapar e corri para perto do motorista de aplicativo".

Estupro consumado

O 1º Distrito Policial de Campinas registrou o caso como estupro consumado. Este crime é configurado quando a vítima sofre uma agressão de natureza sexual, mediante violência ou ameaça, sem necessariamente haver a conjunção carnal. A pena prevista é de 6 a 10 anos de prisão.

A Polícia Civil investiga o caso. Eam nota, a Secretaria de Segurança Pública diz que "a equipe da unidade prossegue com as diligências para identificação e localização do autor. Demais detalhes serão preservados devido à natureza da ocorrência."

A Guarda Municipal informou que não foi acionada. "A GM realiza ronda em todo o Centro durante o dia e à noite e patrulhamento no local citado, arredores e adjacências, rotineiramente. As ações Meu Bairro Seguro e operações com outras forças policiais também são feitas com frequência".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp