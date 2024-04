Reprodução/Via 040 Van ficou destruída após o acidente

O motorista de uma van atropelou 15 ciclistas no Km 429 da BR-040, em Paraopeba , cidade localizada a cerca de 100 km de Belo Horizonte, em Minas Gerais . De acordo com informações iniciais, duas pessoas ficaram gravemente feridas no acidente ocorrido na manhã desta terça-feira (30). Elas foram encaminhadas ao hospital João XXIII, da capital mineira, via helicóptero.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, outras cinco pessoas foram levadas para hospitais da região, enquanto os demais ciclistas deixaram o local por meios próprios. O grupo pedalava no acostamento antes de ser atingido pela van. As identidades das vítimas não foram divulgadas.

Bafômetro

Ao ser abordado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) , o motorista disse que foi fechado por um caminhão. Segundo a corporação, o condutor da van foi encaminhado para a delegacia de Paraopeba, e fez o teste do bafômetro, que não acusou consumo de álcool. Ele ficou no local do acidente durante todo o atendimento.

Em nota, a Barth Transportes Express, empresa que administra a van, lamentou o acidente e disse que está prestando assistência aos envolvidos. "Esclarecemos que em todas as atividades realizadas pela empresa são atendidas as regulamentações e normas de segurança de trânsito. Reiteramos nosso compromisso com a assistência aos envolvidos", disse o comunicado.

Tráfego

Já a via 040, concessionária responsável pela rodovia, informou que as pistas foram interditadas por cerca de duas horas. Às 11h10, todas já estavam liberadas.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp .