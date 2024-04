Flipar Madonna vai se apresentar na Praia de Copacaba neste sábado (4)

Um falso print envolvendo a cantora Madonna divertiu a web nesta terça-feira (30). Nele, um brincalhão se passa pela diva, diz que ela foi assaltada num ônibus no Rio de Janeiro e pede um Pix de R$ 300. A lenda do pop, vale lembrar, já está na Cidade Maravilhosa para se apresentar no próximo sábado (4), na Praia de Copacabana , onde encerrará a turnê de 40 anos de carreira.

Prints

Em uma das mensagens, a pessoa que se passa por Madonna diz que foi assaltada dentro do ônibus 474, que faz o trajeto Jacarezinho-Copacana e é conhecido entre os cariocas pelo alto índice de assaltos.

🚨GRAVE: Falso print de Madonna assaltada pedindo pix, começa a viralizar no Rio de Janeiro.



Na mensagem, o golpista diz que estava se deslocando para Copacabana dentro do ônibus e sofreu um assalto. pic.twitter.com/OY5QXlYU3V — CHOQUEI (@choquei) April 30, 2024

"Hello friend, aqui é a Madonna. Estava me deslocando até Copacabana dentro do ônibus 474 e fui assaltada. Estou entrando em contato para saber se há possibilidade de me ajudar com um pix? Se você quiser e puder me ajudar, tecle 1. Gracias, amigo. Te espero no meu show ein", diz um print.

Na outra mensagem, o pedido de transferência é feito em nome de Madonna. "Fui assaltada no ônibus linha Jacarezinho-Copacabana, por favor depositar Pix para mim 300 reais".

nossa gente tadinha da madonna, acho q vou fazer o pix pic.twitter.com/xBb7jheOSA — manu 樂★ (@jinytonica) April 30, 2024

Madonna está hospedada no Copacabana Palace, um dos hotéis mais luxuosos do Rio de Janeiro. A expectativa é que 1,5 milhão de pessoas compareça ao show da cantora.

