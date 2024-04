Reprodução Madonna tem dito que show em Copacabana será o maior da sua carreira





Com a proximidade do show da Madonna em Copacabana, no Rio de Janeiro, surgem alertas sobre a venda ilegal de ingressos para a área VIP do evento. Enquanto a apresentação será gratuita para aqueles que assistirem da areia da praia, os bilhetes para a área VIP estão sendo comercializados por valores que chegam a até R$ 2 mil.

O Itaú, patrocinador do evento, emitiu um alerta sobre a fraude que está ocorrendo. Nas redes sociais, é possível encontrar ingressos sendo oferecidos por valores que variam entre R$ 700 e R$ 2 mil.

No entanto, o banco esclarece que a área VIP é reservada exclusivamente para convidados das marcas patrocinadoras, não sendo possível a venda ou transferência dos ingressos.

Os bilhetes para a área VIP são emitidos de forma personalizada, vinculados aos nomes e CPFs das pessoas contempladas, o que impede sua comercialização.

O Itaú ressaltou que os ingressos não são vendidos e que a área VIP é destinada para acesso gratuito de fãs, clientes ganhadores de promoção e convidados das marcas patrocinadoras.

Em nota oficial, o banco destacou que haverá um rigoroso controle de segurança no local do evento, incluindo tecnologias avançadas e sistemas digitais para prevenir e detectar possíveis fraudes.

A presença de segurança especializada garantirá que apenas os convidados legítimos tenham acesso à área VIP durante o show de Madonna.

A apresentação da Madonna no Rio de Janeiro é considerada um marco em sua carreira, comemorando 40 anos de profissão.

