A polícia civil de Alagoas indiciou Helenedja Oliveira, que dizia ser médica 'especialista em emagrecimento pré-cirúrgico, tratamento de obesidade e oncologia metabólica' por exercício ilegal da profissão.

Helenedja não enganou apenas pacientes. Ela conseguiu enganar até o plano de saúde com o qual trabalhava, o Unimed, que aceitou o CRM falso e pagou por 25 exames de seus pacientes. A informação é da coluna de Carlos Madeiro na UOL.

Ela, que não possui formação em medicina, atuava como médica nutróloga em um dos maiores centros de saúde de Maceió, o Harmony Medical Center, no bairro da Jatiúca.

Além da falsa atuação profissional, ela é investigada por estelionato contra os pacientes, dos quais cobrava R$ 450 por consulta sem plano de saúde.

A investigação da polícia indica que Helenedja trabalhava ilegalmente há cerca de nove anos. Ela foi flagrada em seu consultório no último dia 10, mas responde em liberdade, por se tratar de um crime de menor potencial ofensivo.



A polícia fechou a clínica em que a falsa médica atendia seus pacientes.

Falsa médica atendia sem formação e sem CRM

A polícia passou a investigar Helenedja após uma denúncia do Conselho Regional de Medicina de Alagoas (Cremal), que apontou que ela não tem registro profissional em nenhum Conselho de Medicina do Brasil.

Em depoimento à polícia, Helenedja disse que possui registro profissional, mas não comprovou a alegação por meio de nenhum documento válido.

"Ao ser questionada, ela disse que o número era do Rio Grande do Sul, só que ela assinava a receita como se fosse de Alagoas. Detalhe que esse número de CRM não existe nem lá, nem cá", disse Luci Mônica, delegada responsável pelo caso, ao UOL.

Além disso, ela chegou a afirmar que havia estudado medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). A instituição, no entanto, negou a existência de registros de Helenedja Rodrigues de Oliveira como aluna.

Falsa médica falava sobre a 'profissão' nas redes e em site profissional

Helenedja usava as redes sociais e um site profissional para divulgar seu 'trabalho' aos pacientes. Ela compartilhava diversos posts com dicas e orientações na internet.

"Pacientes com câncer apresentam deficiência nutricionais e perca [sic] de peso. Devido a alteração do paladar e os [sic] efeitos colaterais do tratamento que contribuem para perda de peso. É fundamental o acompanhamento para promover o ganho de peso e a recuperação do estado nutricional para uma boa evolução do tratamento. O nutrólogo tem um papel fundamental na prevenção de casos de câncer", disse em um dos artigos publicados.

