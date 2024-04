Reprodução/INMET Inmet emitiu alerta para chuvas fortes no RS

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atualizou, na noite desta segunda-feira (29), para vermelho o alerta de chuvas no Rio Grande do Sul . Segundo o órgão, o estado tem um grande perigo de temporais nas próximas horas.

O Rio Grande do Sul vem sofrendo com chuvas desde o último final de semana. De acordo com a Defesa Civil Estadual, 26 cidades sofreram com danos nos últimos dois dias.

Veja abaixo:

- Quaraí: 4 pessoas em abrigos públicos e 12 desalojados;

- Arroio Grande: 18 desalojados;

- Bom Jesus: 30 residências com danos devido ao forte vendaval;

- Boqueirão do Leão: RS 422 interditada, na altura da Comunidade de Quarto Léguas;

- Erechim: queda de muro sobre veículo;

- Estância Velha: 5 casas;

- Guaíba: ruas alagadas;

- Guaporé: casas foram destelhadas e árvores caídas;

- Mato Leitão: 8 casas e uma indústria parcialmente destelhadas;

- Monte Alegre dos Campos: 20 casas tiveram danos devido ao vendaval;

- Montenegro: 5 destelhamentos, danos na rede elétrica e diversos pontos de alagamento;

- Novo Hamburgo: falta de luz em alguns bairros;

- Parobé: 17 desalojados;

- Porto Alegre: galhos de árvore caídos;

- Pelotas: 7 residências tiveram problemas, uma por alagamento e outra com o desabamento de uma laje;

- Santa Cruz do Sul: bombeiros em vários atendimentos de destelhamento, telhas quebradas e árvores caídas em vários bairros de Santa Cruz;

- São Martinho da Serra: tempestade de chuvas associadas a vento atingiu parte da área rural, causando danos materiais na rede elétrica;

- São Leopoldo: queda de 14 vegetais, 2 muros, 30 destelhamentos, danos na rede elétrica, diversos pontos de alagamento;

- Venâncio Aires: Chuva forte e rápida, com granizo de pequeno diâmetro;

- Vera Cruz: 3 destelhamentos e 2 árvores caídas;

- Campinas do Sul, Barão de Cotegipe, Cruzaltense, Erval Seco: Algumas ruas alagadas no centro da cidade devido a forte precipitação pluviométrica;

- Mariano Moro e Três Arroios: estragos nas estradas vicinais.

Devido aos altos volumes observados nos últimos dias, e a previsão de novas precipitações volumosas nas próximas 24 horas, é esperada a manutenção do alerta.

Previsão



A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou que, na terça-feira (30), o avanço de uma frente fria sobre o oceano juntamente com o fluxo de umidade favorecem as chuvas e ventos fortes e eventual queda de granizo na Campanha, Centro, Sul, Costa Doce e RMPOA.

Os volumes variam entre 30 a 50 mm/dia, podendo passar dos 70 mm/dia na Campanha, Sul e Costa Doce. Durante as instabilidades, os ventos sopram com rajadas em torno dos 50 aos 70 km/h, podendo passar dos 80 km/h.

Já na quarta-feira (1/5), com o avanço de uma frente fria sobre o oceano juntamente com o fluxo de umidade, há condição para temporais isolados com chuva e ventos intensos e eventual queda de granizo na Campanha, Centro, Sul, Costa Doce e RMPOA. Os volumes variam entre 60 a 80 mm/dia, podendo passar dos 100 mm/dia na Campanha e Sul.

A tendência é que na quinta-feira (02), as instabilidades permaneçam intensas em praticamente todo o estado, com os maiores acumulados ocorrendo na metade Norte e Costa Doce.

