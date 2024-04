Reprodução / Fantástico - 28/04/2024 Regina Lemos Gonçalves herdou a fortuna do falecido marido e acusa ex-motorista de mantê-la presa por 10 anos no próprio apartamento em Copacabana

A figura da socialite carioca Regina Lemos Gonçalves, de 88 anos, veio a público no último domingo (28), com a exposição de sua história em rede nacional. Ela teria sido mantida em cárcere privado pelo seu ex-motorista e ficado confinada em seu apartamento no Edifício Chopin, por 10 anos, sem qualquer contato com família e amigos.

Quem é Regina Gonçalves

A senhora é viúva do empresário Nestor Gonçalves, dono da marca de baralhos Copag e também de fazendas e outras propriedades. Sem filhos, ela foi a única herdeira do ex-marido, falecido em 1994. Estima-se que na época ela tenha recebido algo em torno de US$ 500 milhões, o equivalente a R$ 2,5 bilhões em cotação atual.

Bens de luxo

A residência principal de Regina é um apartamento de aproximadamente 1.000 metros quadrados no Edifício Chopin, um dos mais emblemáticos do Rio de Janeiro (RJ), localizado em Copacabana.

Ela também é proprietária de outros imóveis de luxo, incluindo outra unidade no mesmo prédio inonico onde mora.

Ainda na cidade do RJ, Regina é dona de quatro mansões em São Conrado, bairro da Zona Sul da cidade. Um dos imóveis, teria sido uma das primeiras aquisições do ex-marido da socialite. Segundo familiares, essa propriedade tem quatro andares, 20 mil metros quadrados de terreno e uma piscina com azulejos portugueses que recebe água natural.

Fora da capital fluminense, haveria um terreno em Angra dos Reis. De acordo com o blog Segredo do Crime, do jornal O Globo, Regina também é dona de uma fazenda em Cuiabá (MT) onde Nestor criava gado de corte. Segundo o blog, a mulher ainda seria a presidente do Grupo Nestor Gonçalves.