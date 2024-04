Reprodução Homem foi acertado por um brinquedo





No último domingo (28), um homem passou por um susto ao ser atingido por um brinquedo em um parque de diversões durante a Facilpa (Feira Agropecuária Comercial e Industrial) em Lençóis Paulista (SP).

O incidente, que foi registrado em vídeo e circula pelas redes sociais, mostra o momento em que o rapaz se levanta para resgatar um cachorro que se aproximou do brinquedo "Pêndulo Gigante".

No vídeo, é possível ver o homem se agachando para pegar o animal quando o brinquedo entra em movimento, resultando na colisão e no empurrão causado pelo impacto.

O rapaz foi levado imediatamente para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) na cidade, onde recebeu os cuidados médicos necessários devido aos ferimentos sofridos durante o acidente.

Apesar do incidente ter sido preocupante, as autoridades de saúde comunicaram que o estado de saúde do homem é estável e que ele não corre risco de vida.

A organização da Facilpa emitiu uma declaração informando que o evento estava devidamente regularizado e em conformidade com todos os documentos necessários para seu funcionamento, incluindo a segurança dos brinquedos e equipamentos utilizados no parque de diversões.

As autoridades policiais realizaram uma perícia no local do acidente, e o episódio foi devidamente registrado na Delegacia Seccional de Bauru como um caso de lesão corporal, visando investigar as circunstâncias do ocorrido.

Confira o vídeo:



HOMEM FOI TIRAR CACHORRO DE BRINQUEDO no parque de diversões da Facilpa em Lençóis Paulista e é atingido e jogado ao chão, SAMU no local dando atendimento. Estamos acompanhando a ocorrência. pic.twitter.com/Gc5Yu40KN8 — Ação e Reação (@reacao_acao) April 29, 2024





