Clilson Júnior/Arquivo Pessoal Estrutura de casa de shows desaba em João Pessoa durante festa e deixa 44 feridos

O caos e o desespero tomaram conta de uma casa de shows no bairro Portal do Sol, em João Pessoa, após a estrutura onde ficava o palco e a cobertura de um evento desabar. O caso aconteceu no domingo (28) e deixou ao menos 44 pessoas feridas.

Vídeos postados nas redes sociais mostram que tanto os artistas quanto o público ficaram desesperados. Muitas pessoas aparecem caídas e machucadas.

Pelo menos 40 pessoas ficaram feridas, na noite deste domingo (28) após o desabamento do teto da casa de shows UP Garden, no bairro Altiplano, em João Pessoa. Uma delas está em estado grave. pic.twitter.com/zGNleuOb83 — BLOGDOBGPB (@blogdobgpb) April 29, 2024

nadas quatro equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e sete do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de João Pessoa (Samu-JP). Como o número de viaturas foi insuficiente para a proporção do acidente, muitas das vítimas precisaram ser atendidas por familiares e amigos.

Todos os feridos, cerca de 22 homens e 22 mulheres com idades entre 17 e 46 anos, foram encaminhados com diferentes tipos de machucados para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. Até a manhã desta segunda, 35 pessoas já tinham recebido alta.

O boletim médico divulgado pela unidade de saúde informou que duas vítimas se encontram em estado grave. Uma delas, de 20 anos, foi encaminhada para a UTI após procedimentos médicos e a outra, de 42 é observada na unidade Neurologia.

'Em choque', diz cantor que se apresentava no evento

O cantor Gustavo Sagaiz havia contratado a casa de shows para divulgar seu trabalho. Nas redes, ele responsabilizou a casa de eventos Up Garden pelo acidente, afirmando que não foi o palco do artista que caiu, e sim a própria estrutura do local.

"Só queria deixar claro, inicialmente, que não foi a estrutura do palco que caiu. A estrutura do palco salvou as vidas que lá estavam. O que caiu foi o teto da casa de show. Todos nós queremos a posição da casa de shows. Minha família e todos meus amigos estavam lá".

Sagaiz diz que está bem fisicamente, mas abalado mentalmente. "Ainda estou em choque com o que aconteceu. Posso até estar bem fisicamente, mas mentalmente estou vivendo um pesadelo. Primeiro vamos pensar no pessoal que se feriu. Assim que eu 'tiver' bem, volto aqui", disse.

Motivo do desabamento ainda é desconhecido

Estava chovendo quando aconteceu o acidente, mas ainda não se sabe se a chuva e os ventos interferiram na estrutura. O Corpo de Bombeiros vai realizar uma perícia para identificar as possíveis razões do desabamento.

Os responsáveis pelo espaço ainda não se pronunciaram sobre o ocorrido, assim como a Polícia Civil de Paraíba.

