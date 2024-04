Reprodução: Arquivo pessoal Ciclista morre ao se desequilibrar e cair com a bicicleta

Uma ciclista de Rio Claro, cidade do interior de São Paulo , identificada como Kelly Stefani de Oliveira Alves, de 38 anos, morreu neste domingo (28) após cair da Ponte do Esqueleto a mais de 15 metros de altura.

Kelly estava pedalando na manhã de ontem com o marido e um grupo de ciclistas, que também passaram pela ponte. O local fica na divisa das cidades de Cordeirópolis e Limeira (SP).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, testemunhas disseram que a ciclista teria se desequilibrado ao encostar o pé em uma mureta, caindo com a bicicleta.

Os socorristas dos bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, mas a ciclista não resistiu aos ferimentos.

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento. Kelly, que deixava claro seu amor por pedalar nas redes sociais, deixou um filho de sete anos.

A ponte

A Ponte do Esqueleto é uma rota bastante utilizada por ciclistas e corredores. A obra viária está desativada há 30 anos e pertence ao governo estadual.

No local, pessoas também se reúnem para praticar o rope jump, que é o salto em queda livre conhecida como pêndulo humano.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.