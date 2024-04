Reprodução/X Madeiras caíram na Marginal Tietê





Na noite do último domingo (28), um acidente na Marginal Tietê, em São Paulo, chamou a atenção dos motoristas que transitavam pela região. Dois carros foram atingidos por pedaços de madeira que caíram após um caminhão tombar no viaduto que dá acesso à Rodovia Anhanguera, próximo à saída de Osasco, por volta das 22h40.

O momento do acidente foi flagrado por um motorista que passava pelo local e registrou as imagens. O caminhão perdeu o controle, colidiu contra a mureta de proteção do viaduto e parte da carga despencou para a pista da marginal.

Os carros atingidos foram um táxi e um automóvel preto, enquanto um terceiro veículo conseguiu frear e desviar dos pedaços de madeira.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o caminhão transportava madeira de Santa Catarina para Minas Gerais.

A motorista sofreu ferimentos leves no acidente, sendo encaminhada para um hospital na cidade de Cajamar, onde recebeu atendimento e passa bem. Por outro lado, os motoristas do táxi e do carro preto não tiveram ferimentos.

Um dos motoristas que presenciou o acidente relatou o susto e agradeceu por não ter se envolvido na colisão.

"Cacete, quase me envolvi num acidente agora de noite na Marginal Tietê. Tava voltando pra casa e um caminhão bateu com tudo em cima do viaduto, a carga caiu na Marginal, por poucos segundos ou metros não fui eu. Uma galera se ferrou ali, mas graças à Deus (pelo que eu vi), ninguém se machucou", revelou o motorista.

