Reprodução/TV Cabo Branco Menina de 6 anos deu entrada em hospital da Paraíba para operar a perna esquerda, mas acabou com a perna direita operada após erro médico

Uma menina de 6 anos deu entrada no Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, na Paraíba, para operar a perna esquerda, mas, por um erro médico, acabou com a perna direita operada. A mãe da criança foi quem percebeu o erro e foi comunicar aos médicos o que tinha acontecido.

Depois, a menina teve que voltar ao centro cirúrgico para colocar os pinos na perna certa. Todo o procedimento aconteceu na noite da última quinta-feira (25).

Os profissionais envolvidos na cirurgia foram afastados e, de acordo com o hospital, já foi aberta uma sindicância para apurar o caso.

Segundo a coluna do Carlos Madeiro, do UOL , o caso está sendo investigado pela própria instituição, pelo CRM (Conselho Regional de Medicina) e pelo Ministério Público Estadual. Além disso, a família também registrou um boletim de ocorrência na Central de Flagrantes da Polícia Civil de Campina Grande.

O diretor-técnico do hospital, o médico Flávio Daniel, explicou ao g1 que as investigações serão acompanhadas pelo Núcleo de Segurança do Paciente e pela Comissão de Ética Médica da instituição. Ele afirmou que vai dar a assistência necessária à paciente e sua família até a menina receber alta.

Ao jornal, os familiares disseram que a criança já vinha reclamando de dores e chegou a ficar internada por mais de dois meses. Antes disso, ela também já havia operado a perna esquerda para retirar um trombo. No entanto, 15 dias depois voltou a sentir dores e foi diagnosticada com celulite infecciosa, sendo encaminhada para cirurgia.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp