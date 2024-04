Divulgação/PMRJ Piscina em área de lazer do Complexo do Alemão

Agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) encontraram uma área de lazer do tráfico durante operação conjunta no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (26).

O imóvel, que ainda está em construção, tem acabamentos luxuosos, uma piscina com iluminação de LEDs coloridos e poucos móveis - apesar de um grande sofá.

A operação conjunta das polícias Civil e Militar cumpre mandados de prisão de foragidos da Justiça de outros estados que estão escondidos na comunidade, que fica numa região dominada pelo Comando Vermelho. Pelo menos 350 agentes das corporações foram mobilizados.

Moradores têm relatado, desde as primeiras horas da manhã desta sexta, confrontos intensos nas comunidades do entorno. Não há registro de feridos e nem foi divulgado um balanço da operação.

A Polícia Civil divulgou uma nota em que declara que a operação "é parte das ações de combate à criminalidade e se trata de um trabalho fundamental, uma vez que a organização criminosa utiliza o Complexo do Alemão como bunker e ponto de partida para investidas em outros territórios, além de promover restrição de liberdade dos moradores e usar a população local como escudo."

Participam da operação agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar, equipes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e a tropa de elite da Polícia Civil. Há apoio de veículos blindados e helicópteros.

