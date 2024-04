Reprodução / TV Band Fernando Sastre na chegada ao 30ºDP, no Tatuapé; acidente aconteceu no domingo (31) e ele deixou o local

A Polícia Civil de São Paulo concluiu o inquérito do acidente envolvendo o Porsche e pediu, pela terceira vez, a prisão preventiva do empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos. Ele foi indiciado pela batida que causou a morte do motorista de aplicativo Ornaldo Viana, 52, no dia 31 de março na capital paulista.

A mãe do empresário, Daniela Cristina de Medeiros Andrade, também foi indiciada após ser incluída no inquérito como coautora da fuga de Fernando do local do acidente.

A Secretaria de Segurança Publica informou, em nota, que o inquérito foi concluído pelo 30° DP (Tatuapé) e encaminhado para a Justiça, que vai analisar o pedido de prisão. Os outros dois pedidos de prisão de Fernando pela polícia foram negados.

O terceiro pedido de prisão foi emitido, segundo o delegado que preside o inquérito, para garantir a ordem pública. Na visão do delegado, esse tipo de crime deve ser punido exemplarmente.

Conclusão do inquérito e próximos passos

Segundo a investigação da polícia, Fernando assumiu o risco de matar o motorista de aplicativo, feriu gravemente o estudante de medicina Marcus Vinicius Machado Rocha, que estava no banco do passageiro do Porsche, e fugiu do local do crime sem realizar teste do bafômetro.

No momento, ele responde às acusações em liberdade.

Concluído e relatado, o inquérito segue para análise do Ministério Público (MP), que pode denunciar Fernando pelos três crimes. Em seguida, será analisado pela Justiça, que decidirá, além da prisão, se o motorista do Porsche se tornará réu no processo.