Reprodução/Gaeco MPRJ prende 5 em operação contra milícia da Praça Seca; policiais desviavam armas e até uniformes para o bando

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) deflagrou, nesta quinta-feira (25) a Operação Naufrágio, que mira os milicianos que atuam na comunidade Bateau Mouche, na Praça Seca, Zona Oeste do Rio.

Até o momento, 5 pessoas foram presas:

Cláudio rodrigo monteiro, conhecido como “Ceta” Ou “Seita”

Luiz Carlos Pereira De Melo, conhecido como “russo” ou “Xuxa”

Douglas Henrique do Nascimento Alves, conhecido como “Dg”

Marcus Dos Santos De Moraes, conhecido como “Semente”

Sargento da PM Djarde De Oliveira Da Conceição, conhecido como “Negão 18”

Nesta quinta, os agentes doGrupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ) saíram para cumprir 12 mandados de prisão e 8 de busca e apreensão, emitidos pela 1ª Vara Especializada em Organização Criminosa.

Dois policiais militares e 1 oficial de cartório da Polícia Civil estão entre os investigados e denunciados pelo MP, suspeitos de fornecerem material bélico desviados de apreensões e até uniformes aos criminosos.

Ao todo, 16 pessoas foram denunciadas pelos crimes de associação criminosa, extorsão a comerciantes, empreendedores, vendedores ambulantes e mototaxistas, bem como corrupção ativa.

'Extensa rede criminosa'

Segundo o Gaeco, a milícia pagava propina aos PMs em troca de informações “privilegiadas”. Já o policial civil era pago periodicamente para não 'incomodar' o grupo com investigações e operações.

“A partir dos dados levantados pelo Gaeco, verificou-se uma extensa rede criminosa, com diversos áudios determinando aos associados e subordinados cobranças de taxas, compra de material bélico e pagamento de propina a policiais”, afirma o MPRJ.

Policial falso

Um dos denunciados é um homem que fingia ser policial civil e, de acordo com as investigações do Gaeco, “permanecia no interior de delegacias, utilizando arma, uniforme e distintivo, e participava de operações em viatura oficial”.

Segundo o MPRJ, o falso agente “tem contatos com diversas unidades policiais e com a Corregedoria da corporação”. Além disso, ele já tinha passagem pela polícia pelo envolvimento em um homicídio em 2017, em São Gonçalo.

