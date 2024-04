Redes sociais Vídeo: briga por divisão de conta de bar termina em pancadaria em Barbacena

Uma briga generalizada tomou conta de um bar no Mercado Central de Barbacena na madrugada deste domingo (21). O motivo? A divisão da conta e o pagamento da comanda.

Quando a PM chegou ao local, a situação estava controlada. Ainda assim, um homem - um cliente de 27 anos - teve que ser levado para um hospital da cidade após levar um soco no rosto.

O proprietário do Mercado Central relatou aos policiais que o cliente questionou a divisão dos valores entre os amigos na hora de pagar a comanda.

Ele então reclamou com um dos funcionários que houve uma cobrança indevida. De acordo com um comunicado divulgado pelo local, o homem insultou verbalmente uma funcionária.

A nota explica que a atitude do cliente chamou a atenção do segurança e de outros presentes no local. “O segurança do Mercado Central e alguns clientes, que estavam próximos e viram a situação de desrespeito e descontrole do rapaz embriagado, pediram para ele se retirar. Foi neste momento que o homem deu um tapa no peito do segurança e o ofendeu com palavras racistas”.



O cliente foi atingido com um soco no rosto e chegou a cair no chão. Confira o momento da briga no vídeo:

Segundo a PM, o suspeito de ter cometido a agressão seria um funcionário do bar, que ainda não foi identificado.

O rapaz foi socorrido e levado para o Hospital Regional, onde recebeu atendimento médico.

O Mercado Central informou, em nota, que está tomando as providências cabíveis e que o espaço é um ambiente familiar e “preza pela boa convivência de todos os clientes”. Não foi divulgado o nome do bar onde aconteceu a briga.

