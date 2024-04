Reprodução Twitter Inês Gemilaki (mãe), Bruno Gemilaki Dal Poz (filho) e Márcio Ferreira Gonçalves (marido de Inês e padrasto de Bruno)

A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (23) o marido de Ines Gemilaki, identificado como Marcio Ferreira Gonçalves, de 45 anos, e o cunhado dela, Eder Gonçalves Rodrigues, que confessou participação no duplo homicídio realizado na tarde de domingo (21), quando a família invadiu uma casa de Peixoto de Azevedo, a 692 km de Cuiabá (MT), matando dois idosos. Gonçalves foi preso em flagrante no município de Alta Floresta, 800 km de Cuiabá.

No local invadido estavam reunidas pelo menos 8 pessoas. Além das duas vítimas fatais, identificadas como Pilson Pereira da Silva, de 69 anos, e Rui Luiz Bogo, de 81 anos, um padre presente na residência também ficou ferido.

Marcio já estava sob investigação por auxiliar Ines e seu filho, o médico Bruno Gemilaki Dal Poz, de 28 anos, a fugirem do local do crime em uma caminhonete. Agora, as autoridades descobriram que o irmão dele também teve envolvimento nos assassinatos.

Mãe e filho continuam foragidos. A advogada da família afirmou que ambos pretendem se entregar às autoridades policiais. Câmeras de segurança flagraram a participação de todos os envolvidos no caso (Veja o vídeo abaixo).

A delegada que investiga o caso declarou que após as prisões, o cunhado confessou o crime e detalhou a participação dos envolvidos. No depoimento, ele declarou ter entrado na residência com Inês e Bruno enquanto Márcio esperava na caminhonete que seria usada para fuga.

“Com as prisões foi possível identificar um quarto envolvido no crime, até então desconhecido, uma vez que acreditávamos que o homem de camiseta preta que entrou na casa e efetuou os disparos era o Márcio, marido e padrasto dos outros dois autores do crime”, disse a delegada Anna Marien, responsável pelas investigações.



Nas gravações, Inês, de camisa azul, segura uma arma, e seu filho, Bruno, uma espingarda. Ela efetua os disparos de dentro do imóvel, enquanto o filho atira em alguém no quintal.

Eder Gonçalves foi visto deixando a residência vestindo roupas escuras e não parecia estar armado.

As autoridades policiais divulgaram que a mulher responsável pelos disparos havia registrado um boletim de ocorrência por ameaça contra a família das vítimas algumas horas antes do incidente. Segundo a delegada, o alvo dos atiradores era o dono da casa, porém ele não foi atingido.

A Polícia investiga que a motivação do crime seja um desacordo comercial.

