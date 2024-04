Marcelo Camargo/Agência Brasil - 04.10.2016 Polícia Federal faz operação contra desvio de R$ 14 milhões no SUS

Na manhã de terça-feira (23), a Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Moto-perpétuo, que tem como objetivo recuperar R$ 30 milhões que teriam sido desviados do Sistema Único de Saúde (SUS) por empresários e desarticular uma possível organização criminosa envolvida na ocultação desses recursos.

Os agentes da PF cumprem 13 mandados de busca e apreensão em uma ação coordenada em três cidades: Curitiba, São Paulo e Balneário Camboriú (SC). Os empresários são investigados por lavagem de capitais, associação criminosa e organização criminosa, com penas que podem chegar até 18 anos de prisão.

De acordo com a investigação, os suspeitos utilizavam entidades sem fins lucrativos para fraudar licitações e desviar recursos públicos da área da saúde. Uma auditoria realizada pela Controladoria Geral da União (CGU) indicou que o valor desviado pode chegar a R$ 70 milhões em todo o estado do Paraná.

Entre as medidas impostas pela Justiça está o sequestro de dez imóveis, estimados em mais de R$ 20 milhões, e a apreensão de veículos de luxo. Além disso, foi autorizada a apreensão de valores superiores a R$ 10 mil e a indisponibilidade das cotas sociais de duas empresas, cujo capital totaliza R$ 500 mil.

