Reprodução/Google Maps Hospital municipal de Fortaleza, IFJ foi palco de um crime bárbaro nesta terça-feira

Um funcionário do Hospital Instituto Doutor José Frota (IJF) , localizado em Fortaleza , no Ceará, foi morto a tiros e decapitado nesta terça-feira (23). Outro homem também ficou ferido no ataque. O suspeito chegou a escapar da unidade hospitalar com uma motocicleta, mas foi detido horas depois na cidade de Aquiraz, ao lado da capital cearense.

O crime aconteceu no refeitório do IFJ. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o corpo do homem e sua cabeça separados. Segundo o secretário de Segurança Pública do Ceará, Samuel Elânio, a companheira do suspeito trabalha no hospital e o crime teria sido motivado por ciúmes.

Ainda conforme relato do secretário, o suspeito era uma pessoa agressiva e havia sido demitido do hospital já um ano. "Ele já vinha apresentando atitudes de uma pessoa ciumenta e já teria dado indícios de que poderia praticar algo semelhante a isso", explicou.

Autoridades se manifestam

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), lamentou o caso nas redes sociais. "É inaceitável a violência em Fortaleza continuar do jeito que está. Hoje mais uma vez vivemos momentos de horror. Dois assassinatos brutais. A paralisia do Governo de Estado no combate às facções não parece ser apenas incompetência, mas também cumplicidade", apontou.

Já o governador do Ceará, Elmano de Freitas, exaltou o trabalho Forças de Segurança do estado. “Nossa polícia acaba de prender o autor do crime ocorrido hoje pela manhã nas dependências do IJF, em Fortaleza. Agora, responderá na Justiça pelo bárbaro crime que cometeu”, disse o chefe do Executivo Estadual.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp