Reprodução: Polícia Federal Alan Cléber Nascimento dos Santos, fugitivo de Fortaleza

O homem que fugiu algemado na sede da Polícia Federal em Fortaleza (CE) há dois anos foi achado neste domingo (21), pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Ceará (Ficco).

O fugitivo Alan Cléber Nascimento dos Santos, de 26 anos, foi encontrado no Bairro Granja Portugal, mesmo local em que foi preso na primeira vez pela PF.

De acordo com a Ficco, Alan foi detido por introduzir moeda falsa em circulação na sociedade, além da prática de roubo majorado praticado na cidade de Maracanaú (CE), em 2016, e por tráfico de drogas.

O criminoso foi preso em abril de 2022, quando recebia uma encomenda postal com R$ 3 mil em cédulas falsas. Ao ser detido, ele confessou o crime e informou obteve as cédulas comprando pelas redes sociais.

Ele foi levado à sede da PF, na Avenida Borges de Melo, e fugiu no dia 27 de abril, após a audiência de custódia.

A recaptura de Alan foi realizada pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e da Assessoria de Inteligência (Asint), ambos da Polícia Militar.



"As medidas foram deferidas após representação em inquérito policial, sendo também deferida pela Justiça Federal a divulgação de imagem do preso, com objetivo de facilitar sua recaptura e cumprimento da lei penal", informou a Ficco.

Para recapturar Alan, a PF utilizou um helicóptero, que sobrevoou bairros próximos dos locais de fuga.

Em maio de 2022, a polícia cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em domicílios de suspeitos de envolvimento com o fugitivo. A operação foi realizada em Fortaleza e Maracanaú, na Região Metropolitana.

A ação teve quarenta agentes que participaram das buscas. Eles levantaram informações sobre a apreensão de mídias digitais, aparelhos celulares e documentos que auxiliaram na localização do suspeito.

