Reprodução Prédio cai em Maceió





Neste domingo (21), um incidente ocorreu no bairro Jaraguá, em Maceió, com o desabamento parcial do antigo Hotel Atlântico, um prédio abandonado conhecido na região. O desmoronamento aconteceu por volta das 15h30, chamando a atenção de moradores e autoridades locais.

Após o desabamento, moradores próximos ao local acionaram a polícia militar, que respondeu prontamente enviando duas viaturas com oito agentes de segurança pública para verificar a situação.

Os destroços do prédio se espalharam pela avenida onde o edifício está localizado, preocupando ainda mais os residentes da área.

Paralelamente, equipes de bombeiros também foram chamadas para o local, com o objetivo de averiguar se houve feridos ou pessoas presas nos escombros. Até o momento, não há informações sobre vítimas.

Em entrevista ao G1, um dos proprietários do imóvel, Willy Miranda, explicou que o abandono do prédio foi motivado pela falta de acordo entre os herdeiros, sendo ele o único interessado em cuidar da propriedade.

Miranda relatou ter entrado com um pedido na Justiça para obter usucapião do local, mas que a situação ainda não havia sido resolvida.

O dono do imóvel também revelou que o antigo Hotel Atlântico já havia sido condenado pela Defesa Civil em 2023, após uma perícia constatar a necessidade de demolição.

No entanto, devido à natureza privada da propriedade, a Defesa Civil não tinha competência para realizar a demolição, ficando a responsabilidade sobre o imóvel abandonado para os herdeiros.

