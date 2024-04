Redes sociais Casas foram destruídas por causa do incêndio





Um incêndio ocorreu no bairro Parolin, em Curitiba, neste domingo (21), resultando na destruição de seis casas e deixando moradores desabrigados. As chamas mobilizaram cinco equipes do Corpo de Bombeiros, que responderam ao chamado para conter o fogo e prestar socorro às vítimas.

Durante o incêndio, uma mulher salvou uma criança, mas acabou sofrendo queimaduras leves. Equipes médicas foram chamadas para atender os feridos, incluindo uma criança que precisou de cuidados devido à inalação de muita fumaça.

Até o momento, as autoridades não conseguiram determinar a causa exata do incêndio, que consumiu rapidamente as casas afetadas.

As investigações estão em curso, e equipes de perícia serão enviadas ao local para apurar as circunstâncias do ocorrido e tomar as providências necessárias.

Diante da situação de emergência, a Prefeitura de Curitiba tomou medidas imediatas, acionando o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do Parolin para prestar auxílio às famílias afetadas.

Muitos moradores perderam suas casas e precisaram se abrigar em imóveis de parentes e amigos. O CRAS iniciou o atendimento às vítimas, oferecendo suporte e encaminhando os desabrigados para receberem assistência integral por meio da FAS (Fundação de Ação Social).

O cadastro das pessoas atingidas pelo incêndio no FAS garantirá que elas recebam todos os suportes necessários. Enquanto isso, as autoridades continuam o trabalho de investigação.

