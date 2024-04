Reprodução Obra de Tarsila do Amaral, suspeita de falsificação, entrou ilegalmente no país

Uma obra atribuída à artista Tarsila do Amaral e que esteve à venda na feira SP-Arte por R$ 16 milhões entrou ilegalmente no Brasil.

O proprietário do quadro, uma peça datada de 1925 que supostamente pertence à valorizada fase Pau-Brasil da artista, admite não ter declarado à alfândega ao trazer a obra para o país no final do ano passado. No entanto, autoridades do aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo, afirma que a Receita Federal deveria ter sido notificada.

Após ser exibida pela galeria OMA na SP-Arte, a principal feira do setor no Brasil, a pintura agora está sob análise de diversos especialistas, que questionam sobre sua autoria e afirmam que não se trata de uma obra de Tarsila.

O dono do quadro, que não quer divulgar sua identidade, disse ter certeza de que a obra é de autoria de Tarsila. Thomaz Pacheco, o galerista encarregado de comercializar a tela, concorda. Os herdeiros da pintora contrataram um especialista para validar a autenticidade e aguardam o resultado, que deve sair nos próximos meses.

De acordo com o proprietário, a obra foi um presente de seu pai para a sua mãe nos anos 1960, quando ambos moravam em São Paulo. A família se mudou para o Líbano e levou o quadro, que sobreviveu aos bombardeios israelenses no país em 1981.

Ele afirma que trouxe a obra para o Brasil por receio de que o conflito entre Israel com o Hamas atinja o Líbano, vizinho de Israel.

Autoridades do aeroporto de Viracopos afirmam que a aduana deveria ter sido informada do quadro, e que o dono não seria necessariamente taxado se comprovasse que estava fora do país há mais de um ano, o que criaria a possibilidade da obra ficar isenta de taxas por ser um bem de uso doméstico.

O dono da pintura nega que a tela tenha entrado de ilegalmente no país, tanto pela obra estar na sua família há gerações quanto porque ninguém checou sua bagagem na entrada.

Ele defende também que não declarou a obra de arte porque, devido à controvérsia em torno da autoria, ela não possui um valor de mercado definido e, consequentemente, não estaria sujeita a impostos. Embora o galerista tenha informado um valor de R$ 16 milhões, o proprietário do quadro argumenta que seu valor real é maior, pois está certo de sua autenticidade.

Ainda assim, a seção da Receita Federal em São Paulo afirma que o proprietário deveria ter declarado quadro, independente da autoria. No entanto, o dono diz que só irá declarar a tela após a análise da autoria.

