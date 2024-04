Reprodução/X Mulher jogou fezes em bar





Na última quarta-feira (17), uma cena inusitada foi registrada pelas câmeras de segurança de um bar, onde uma mulher enfurecida protagonizou uma briga intensa com um homem do outro lado do balcão.

O incidente ocorreu quando a Maria do Carmo Saldanha, de 62 anos, visivelmente irritada, pegou uma sacola que carregava e despejou um saco cheio de fezes no chão, próximo às mesas de sinuca do estabelecimento.

O vídeo mostra a mulher lançando o conteúdo no chão enquanto continua a discutir acaloradamente com o homem do bar. Apesar do ato surpreendente, o homem parece não reagir à cena, mantendo-se incrédulo durante o episódio.

A briga continua, com a mulher gesticulando com os braços em direção ao homem, segurando o saco vazio após despejar o conteúdo no chão. A tensão entre os dois é evidente, e a discussão parece não ter fim.

Após o episódio, a mulher deixa o bar, enquanto o homem atrás do balcão se dirige até a porta do estabelecimento.

O dono do bar, diante da situação, decidiu levar o caso às autoridades policiais e registrou um boletim de ocorrência na 4ª Delegacia de Polícia de Guará (DF).

O motivo da briga



Maria revelou ao jornal Metrópoles que sua irritação se deu por conta do som alto que é colocado com frequência no estabelecimento durante a madrugada, o que tem impedido ela e vizinhos de dormirem. A enfermeira também relatou que é comum ocorrer brigas e consumo de drogas.

“Estava vindo de uma série de plantões à noite no hospital, sem dormir em casa alguns dias. Eu ia trabalhar na quarta-feira de manhã, em um plantão extra no pronto-socorro, mas passei a noite em claro, porque o barulho do bar não me deixou dormir. No dia seguinte, não consegui acordar, perdi o horário do trabalho e fui retirada do grupo do plantão extra por causa da falta. Foi o estopim”, contou.

“Fui descer com as fezes dos meus gatos para levar no lixo, e vi o proprietário abrindo o bar. Aí eu fui tomar satisfação do barulho com ele, explicar que eu tinha perdido um dia de trabalho por causa do bar dele, e aí, foi o que aconteceu de eu ter surtado, mas eu jamais ameacei ele de morte”, completou.

