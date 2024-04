Reprodução/redes sociais Professora cai após piso ceder em escola





Na noite da última quinta-feira (18), uma professora do colégio particular Centro Educacional Primeiro Mundo, localizado em Vitória, passou por um susto ao sofrer um acidente durante o expediente. A educadora, cujo nome não foi divulgado, caiu do teto de uma sala de aula após o piso ceder, deixando-a ferida e com dores pelo corpo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência e informou que a professora estava no segundo andar do prédio quando o acidente ocorreu, resultando em uma queda para o primeiro andar. As salas de aula afetadas pelo incidente precisaram ser interditadas para avaliação e reparos.

A direção da escola confirmou o acidente e ressaltou que não havia alunos presentes no momento do ocorrido, garantindo que todos os protocolos de segurança foram seguidos.

Segundo a instituição, os alvarás relacionados à estrutura do prédio estão em conformidade com as normas vigentes, incluindo o piso feito de estruturas metálicas com validade de 20 anos.

A professora, que sofreu ferimentos no corpo e relatou dores na coluna, braços e abdômen, foi prontamente atendida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada a um hospital particular de Vitória para realização de exames e avaliação médica. Apesar de não ter sofrido fraturas, ela continua em acompanhamento devido às dores nas costas.

Nesta sexta-feira (19), a escola passou por uma vistoria para verificar a segurança das instalações, o que resultou na suspensão das aulas nos períodos da manhã e da noite. A professora tem recebido suporte e assistência por parte da instituição.

