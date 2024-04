Reprodução: Polícia Civil Agressor foi preso pela Polícia Civil

Um homem de 35 anos, suspeito de estuprar e manter em cárcere privado uma turista de São Paulo, foi preso na quinta-feira (18) pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. O agressor, identificado como Lucas José Dib, de 35 anos, foi detido em um apartamento no bairro de Botafogo, na zona sul do Rio.

O homem e a vítima se conheceram por meio de um aplicativo de relacionamento. Em depoimento à polícia, ela afirmou que passava férias no Rio, quando conheceu Lucas em um aplicativo. Eles se encontraram em alguns bares e depois foram para a casa do homem, em Botafogo.

Quando chegaram na residência, a vítima contou que o homem passou a ser violento e mostrou um "lado sádico". Segundo a mulher, ele a estuprou, além de obrigá-la a ingerir drogas e violentá-la física e psicologicamente.

A vítima, de 31 anos, relatou que foram quase 20 horas de violência. "Ele disse que qualquer coisa que eu tentasse, não ia adiantar. Porque ele era uma pessoa influente. Eu fiquei aproximadamente 20 horas dentro do apartamento dele, sendo torturada fisicamente, psicologicamente. Fui estuprada de todas as formas possíveis", contou a mulher em entrevista ao RJTV, da TV Globo.

Para escapar do local, a mulher contou com a ajuda de um amigo, que a encontrou por meio da localização do celular. Em seguida, ela foi até um hospital particular, onde recebeu atendimento. Depois, realizou um boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher.

Segundo informações do UOL, objetos sexuais foram apreendidos na casa do agressor, além de um aparelho de DJ, que teria sido usado para tocar música alta, evitando que os vizinhos ouvissem os gritos de socorro da mulher.

Como denunciar?

A vítima que sofreu violência sem ferimentos graves pode recorrer imediatamente à Delegacia da Mulher, ou a delegacia de Polícia Civil, para registrar o boletim de ocorrência.

Em casos de flagrante ou em que a situação de violência ainda esteja ocorrendo, disque 190. Caso prefira, ligue 180, que é a Central de Atendimento à Mulher e funciona 24 horas em todo o país. A ligação é gratuita e anônima.

