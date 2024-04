Rafael Neddermeyer/ Fotos Públicas Termômetros de São Paulo vão passar a registrar temperaturas cada vez mais baixas com a aproximação do inverno

As cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo devem registrar uma baixa significativa nos termômetros nesta quinta-feira (18). De acordo com o Instituto Climatempo, uma frente fria formada entre Brasil, Uruguai e Argentina vai derrubar as temperaturas de diversas capitais brasileiras, especialmente da região Sul, Sudeste e Centro Oeste. No Rio Grande do Sul, um ciclone extratropical ajuda a derrubar as temperaturas, que terão mínima de 1ºC.

Em São Paulo, a temperatura deve despencar a partir desta quinta-feira (18). O Climatempo prevê que a capital registre a menor temperatura do ano, já que as madrugadas estarão mais frias.

A máxima sai dos 30°C registrados nesta quarta-feira (17) na capital paulista para 19°C nesta quinta-feira. A mínima para a quinta fica em 15°C. O frio continua na sexta (19), com máxima de 23°C e mínima de 14°C.

As temperaturas devem subir no fim de semana na capital paulista. De acordo com a Climatempo, a previsão é de que sábado terá máxima de 25°C e mínima de 15°C, e o domingo, máxima de 27°C e mínima de 16°C.

Rio de Janeiro

O Rio também terá uma queda significativa nas temperaturas. A quinta-feira deve registrar máxima de 24°C, em contraponto com os 34°C desta quarta. A mínima será de 20°C, com previsão de pancadas de chuva durante o dia.

Com o avanço da semana, a temperatura deve subir gradativamente. A previsão para sexta é máxima de 26°C e mínima de 19°C, o sábado deve registrar até 28°C, com mínima de 18°C, e o domingo pode chegar aos 30°C, com mínima de 17°C.

Ciclone e frente fria derrubam a temperatura no RS

O frio no Rio Grande do Sul começará ainda mais intenso, uma vez que a frente fria virá acompanhada de um ciclone extratropical. De acordo com a Climatempo, nos próximos dias, o estado pode alcançar as menores temperaturas mínimas do ano registradas até agora.

Em São José dos Ausentes, a temperatura pode chegar a 1ºC na sexta-feira (19). Já em Porto Alegre, as mínimas ficam entre 12ºC e 14ºC até domingo (21).

Além das temperaturas baixas, os pontos mais altos da Serra têm risco de geada na sexta-feira (19), informou o Climatempo.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que Bagé, na fronteira do RS com o Uruguai, já registrou sua segunda menor mínima do país na quarta-feira (17): - 10,5ºC. Além disso, emitiu um alerta amarelo de queda de temperatura, válido até às 8h de sábado (20).

