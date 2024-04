Divulgação/Prefeitura de Saquarema Roseana Murray

Na manhã desta quinta-feira (18), a escritora Roseana Murray, de 73 anos, recebeu alta hospitalar após ficar 13 dias internada em decorrência de um ataque de pitbullsl. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde.

O ataque aconteceu no dia 5 de abril, enquanto Roseana caminhava à beira da praia em Saquarema (RJ), Região dos Lagos, na manhã do último dia 5. Roseana teve o braço direito e uma orelha amputados.

A escritora ficou internada no hospital estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Agora, ela dará continuidade ao processo de recuperação em casa.

Homenagem

Durante a internação, a escritora fez uma homenagem aos servidores do hospital com um poema. Nele, Roseana se referiu ao hospital como um lugar onde todos são anjos.

Um anjo varreu a tristeza da casa.

Com suas asas feitas

de alguma coisa que não conhecemos.

Varreu como varrem ruas e praças.

Juntou tudo em suas mãos,

soprou, soprou, soprou.

Justiça

Os três responsáveis pelos cães que atacaram a escritora foram detidos em flagrante no mesmo dia do acidente, sob a acusação de maus-tratos aos animais. Eles também irão responder por omissão de cautela de animais e lesão corporal. Eles respondem em liberdade desde o dia 11 de abril.

Além disso, perderam temporariamente a tutela dos animais apreendidos e estão proibidos de adquirir outros animais domésticos.

