Reprodução Policiais recolhendo objetos na rua onde criança de 7 anos foi baleada na manhã

Um vídeo gravado por moradores mostra policiais militares recolhendo objetos na rua onde uma criança de 7 anos foi ferida por bala na manhã desta quarta-feira (17), na Zona Sul de São Paulo.

No vídeo, é possível ver que aproximadamente dez agentes realizam a varredura na Rua Ernest Renan, onde a criança foi atingida no olho.

De acordo com o ouvidor da polícia de São Paulo, Cláudio Aparecido da Silva, a gravação indica uma "tentativa muito grave de fraude processual". Dessa forma, ele vai pedir à Corregedoria da PM que os policiais envolvidos sejam afastados das ruas.

"[Eles parecem procurar ou recolher] estojos de projéteis de arma de fogo. A gente encara isso com muita gravidade. Isso sinaliza uma tentativa muito grave de fraude processual e, em razão disso, a gente está pedindo o imediato afastamento dos policiais envolvidos na ocorrência e pedindo que a Corregedoria avalie também o afastamento dos policiais que estavam envolvidos nessa tentativa de fraude processual", declarou Silva ao g1.

Veja o vídeo:

Policiais supostamente recolhendo objetos da criança ferida na Rua Ernest Renan - São Paulo pic.twitter.com/a1l8ZMSIP3 — Igembeald (@igembed) April 17, 2024





Criança ferida

Um menino de sete anos foi baleado no olho na manhã desta quarta-feira, durante uma ação da Polícia Militar na comunidade de Paraisópolis.

Segundo uma nota da Secretaria Municipal da Saúde, o garoto estava indo para a casa da babá quando foi atingido por um tiro de raspão na Rua Ernest Renan. O menino criança foi levado para a AMA Paraisópolis no início da manhã e 9h foi transferido para o Hospital do Campo Limpo.

Polícia militar

Em comunicado, a PM diz que os policiais realizavam o patrulhamento na comunidade e de repente ouviram tiros na Viela Passarinho.

Os policiais realizaram o procedimento de intervenção e os suspeitos fugiram. Logo depois, souberam que uma criança foi ferida na cabeça.

"Todas as circunstâncias dos fatos estão sendo apuradas para investigar a origem do ferimento da criança. Mais informações serão fornecidas ao término do boletim de ocorrência, que está sendo registrado no 89º DP", disse a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Segundo a nota, os oficiais "tomaram conhecimento que o ferimento apresentado na criança é superficial e pode ter sido em decorrência dos estilhaços ou de uma queda."

