Reprodução: Redes Sociais Capotamento de ônibus em MG

Um capotamento de ônibus na madrugada desta quarta-feira (17), por volta das 3h30, na MGC-120, entre São João Evangelista e São Pedro do Suaçuí, no Vale do Rio Doce, deixou ao menos sete pessoas mortas, segundo a Polícia Militar Rodoviária.

Até o momento, foi divulgado pelo Corpo de Bombeiros que 15 passageiros ficaram feridos e foram levados para o hospital de São João Evangelista. Os socorristas acrescentam que cinco estavam presos às ferragens.

O transporte fazia a linha Belo Horizonte a Minas Novas, e contava com 40 passageiros. O capotamento ocorreu na curva conhecida como Curva do Bambuzeiro.

Estão no local as equipes do Corpo de Bombeiros de São João Evangelista e Guanhães e equipes do SAMU.

A perícia da Polícia Civil também está no local, além de um guincho, que vai destombar o ônibus caído em uma área de mata, próximo da rodovia.

