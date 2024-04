MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Massa de ar frio baixa as temperaturas no Sul, Sudeste e Centro-Oeste

A frente fria deve chegar nesta semana em ao menos oito capitais. Com o clima mais gelado, a Climatempo prevê que haja recordes de baixas temperaturas para o ano nesta semana. O frio poderá ser sentido a partir desta quarta-feira (17) no Sul, alcançando o Sudeste e Centro-Oeste nos próximos dias.

As capitais que serão atingidas pela frente fria são:

Belo Horizonte

Campo Grande

Curitiba

Florianópolis

Porto Alegre

Rio de Janeiro

São Paulo

Vitória

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Curitiba, por exemplo, os termômetros devem cair 7ºC. Nos últimos dias, as mínimas estavam 17°C e agora devem chegar aos 10ºC.

Em Porto Alegre, a mínima deve cair 10ºC. Em São Paulo, a mínima deve chegar a 15ºC, tendo queda de cinco graus em relação aos dias anteriores. Ainda, é esperado que ocorra geada na região Sul, principalmente na região serrana do estado gaúcho, de Santa Catarina e do sul do Paraná. O fenômeno deve acontecer na quinta (18) e sexta (19).

Segundo a Climatempo, a frente fria está associada a um ciclone extratropical, que desencadeou muita chuva na região Sul. A meteorologia indica ainda que a frente fria avança em direção ao Sudeste na madrugada desta quarta-feira (17).

Veja quando começa o frio em algumas das regiões do Brasil:

Sul

O frio tem início nos três estados entre quarta (17) e sábado (20).

Sudeste

São Paulo: frio entre quinta (18) e sábado (20).

Rio de Janeiro: frio entre quinta (18) e sábado (20).

Minas Gerais: frio entre quinta (18) e sábado (20). Na capital mineira, Belo Horizonte, a queda de temperatura deve acontecer entre sexta e sábado.

Espírito Santo: pouca queda de temperatura entre sexta (19) e sábado (20).

Centro-Oeste

Mato Grosso do Sul: massa de ar frio entre quarta (17) e sexta (19).

Mato Grosso: queda da temperatura no sul e oeste entre quarta (17) e sexta (19).

Goiás: breve queda de temperatura entre quinta (18) e sábado (20)

Distrito Federal: queda na temperatura entre sexta (19) e sábado (20)

