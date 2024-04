Reprodução Influencer 'Chefin' divulgando supostas falsas rifas

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deu início nesta quarta-feira (17) à Operação Sorte Grande, visando desarticular um esquema de falsas rifas na internet, que movimentou pelo menos R$ 15 milhões.

Segundo investigações da Delegacia do Consumidor (Decon), influenciadores com milhões de seguidores nas redes sociais estavam envolvidos na promoção de sorteios de bens que nunca eram efetivamente entregues.

Os agentes estão cumprindo 7 mandados de busca e apreensão contra 5 alvos, todos investigados por estelionato, crime contra a economia popular e associação criminosa.

Entre os investigados estão Luiz Guilherme de Souza, conhecido como Gui Polêmico, com 15 milhões de seguidores; Samuel Bastos de Almeida, conhecido como Almeida do Grau, com 450 mil seguidores; e Nathanael Cauã Almeida de Souza, conhecido como Chefin, com 13,5 milhões de seguidores.

O esquema consistia na promoção de rifas com prêmios atraentes, como dinheiro, telefones celulares, veículos de luxo e até apartamentos. Para dar credibilidade ao golpe, os criminosos simulavam a entrega dos prêmios mais valiosos para comparsas, divulgando vídeos falsos em suas redes sociais.

Prêmios mais simples eram de fato entregues aos ganhadores, como uma estratégia para incentivar a participação nos sorteios. No entanto, os sorteios em si levantam suspeitas, já que eram estruturados de forma a gerar a ilusão de chances reais de vitória para os participantes.

A polícia suspeita que os sorteios eram conduzidos sem transparência ou qualquer tipo de auditoria, dificultando a fiscalização por parte dos participantes. Com os mandados de busca e apreensão desta quarta-feira, a Decon espera obter mais informações sobre as plataformas utilizadas para operar esses sorteios, que frequentemente têm sede no exterior.



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp .