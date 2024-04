Reprodução/redes sociais Elizangela Gazano morreu afogada durante seu próprio casamento

Elizângela Gazano , mulher de 38 anos que morreu afogada em uma piscina durante o próprio casamento , tinha fobia de água, fato que dificultou o resgate. A informação foi revelada pelo filho à Polícia Civil . De acordo com o relato, a vítima do acidente também foi encontrada com um ferimento na cabeça.

A tragédia aconteceu no final da noite de sábado (13), numa chácara localizada no Bairro dos Pires, em Limeira, no interior de São Paulo. Segundo os familiares, Elizângela se desequilibrou e caiu na água. Ela também estava celebrando o aniversário de uma das suas filhas.

Resgatada por amigos já desacordada, Elizângela foi levada ao Hospital Humanitário de Limeira através do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O óbito foi constatado na unidade hospitalar.

Em nota enviada à reportagem do Portal iG , a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o Boletim de Ocorrência foi registrado como morte acidental na Delegacia de Polícia de Limeira.

Riscos

O risco de afogamento em piscinas é sério, especialmente durante eventos sociais ou festas onde as pessoas podem estar distraídas, ou consumindo álcool. Fatores como falta de habilidade na natação, descuido, distração, presença de crianças desacompanhadas ou adultos com problemas de saúde podem aumentar ainda mais o risco.

Para garantir a segurança, é essencial adotar medidas preventivas, como cercar a piscina, manter a supervisão constante de adultos responsáveis, ter boias salva-vidas e kits de primeiros socorros próximos. Todos na área da piscina devem estar cientes dos procedimentos de emergência em caso de afogamento e preparados para agir rapidamente para salvar vidas.

